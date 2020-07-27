“عشة الجبل” تكشف عن حقيقة العربة باترول

أفادت مصادر مقربة من المطربة عشة الجبل بأن ما أشيع حول موضوع العربة النيسان باترول، لا أساس له من الصحة، وليس هنالك معجب قام بإهدائها عربية، والأمر مجرد فبركة فيس بنوك و”كلام دنيا” – على حد قولها لمقربين منها – ولا علاقة لما أشيع بالواقع. وبحسب صحيفة المواكب، أن أخبار مواقع التواصل خلال الأيام الماضية أفادت بأن هنالك شخصية بارزة قامت بإهدائها عربة فخمة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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