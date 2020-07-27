بسبب ثعبان.. إغلاق استديو بقناة شهيرة

أغلقت فضائية شهيرة أحد استديوهات التسجيل الخاصة بها بسبب ظهور ثعبان كبير داخل الاستديو ظل متواجداً ما بين السقف وعازل الصوت، الأمر الذي أثار هلع الموظفين بالقناة وذلك بعد ظهوره المتكرر في أرضية الاستديو ثم اختفاؤه في الأعلى حسب شهود عيان من داخل القناة.

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وبحسب صحيفة السوداني، تم إغلاق الاستديو إلى أجل غير مسمى وتسجيل ما تبقى من برامج العيد في استديو آخر تم إنشاؤه خارج القناة في إحدى الصالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)