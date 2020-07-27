تأجيل مؤتمر صحفي حول فساد إدارة تعزيز الصحة

التاريخ: 27-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أرجأت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، مؤتمراً صحفياً أُعلن عن عقده أمس بقاعة المرحوم عبد الرحمن العشا بالوزارة، حول ما أسمته شائعة فساد الإدارة العامة لتعزيز الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب غياب المدير العام للوزارة دون اعتذار. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، كانت وزارة الصحة ولاية الخرطوم- الإدارة العامة لتعزيز الصحة دعت لحضور المؤتمر الصحفي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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