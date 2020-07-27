اجتماع تأسيسي للهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة

عقد اليوم الاجتماع التأسيسي للجنة التسييرية لمشروع (مركز ثورة ديسمبر لتأهيل إصابات النخاع الشوكي و الدماغ) بحضور الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة ممثلة في النقيب دكتور سارة عبدالجليل ، السكرتير العام ، دكتور نبيل محمود سكرتير العضوية ،دكتور وائل عوض الكريم استشاري طب إصابات النخاع الشوكي وعضو لجنة استشاري الطب التأهيلي ، دكتور شداد محمود مدير مستشفي سوبا الجامعي ، دكتورة ندي بكري – مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية بجانب لجنة استشاريي الطب التأهيلي ممثلة في دكتورة سلوي علي احمد – استشاري التأهيل العصبي ، د. احيد التوم فوزي استشاري اصابات العمود الفقري ،. د. ساتي حسن ساتي استشاري الطب الطبيعي والتأهيلي – سكرتير جمعية استشاريي الطب الطبيعي والتأهيلي في السودان، دكتور مي مأمون النفيدي – مجموعة النفيدي الخيرية ودكتور محمد حسين فضل ممثل وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال دكتور نبيل عضو اللجنة في اتصال مع سونا إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بالعلاج المجاني لمصابي النخاع الشوكي والدماغ في ثورة ديسمبر المجيدة بالمركز التأهيلي مدي الحياة بالإضافة لتوطين و تأهيل كل إصابات النخاع الشوكي والدماغ داخل السودان بالإضافة إلى تأهيل المركز لتقديم الدعم الأكاديمي و التدريب في هذا المجال التخصصي الدقيق بالشراكة مع مستشفى سوبا الجامعي- جامعة الخرطوم .

وتناول الاتفاق تجهيز مركز التأهيل بمعدات بمواصفات عالمية من الموارد المالية المحددة من تبرعات مجموعة مانشستر لدعم ثورة ديسمبر إضافة إلى إقامة ورش تفاكرية وتشاورية مع أصحاب المصلحة والكوادر الصحية المساعدة في شتى التخصصات من أجل تقديم خدمة متكاملة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)