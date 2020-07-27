“الخرطوم” تُضاعف حصص الدقيق للمخابز لمقابلة عيد الأضحى

ضاعَفت ولاية الخرطوم، حصص الدقيق للمخابز لمقابلة عطلة عيد الأضحى، وبدأ توزيع حصص العطلة اعتباراً من الأمس، مع الحصة اليومية.

وقال المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار بالولاية د. أبو بكر محمد نور لمصادر أمس، إن الولاية بدأت توزيع حصص الدقيق لفترة عطلة عيد الأضحى والمقدرة بـ(3) أيام، حيث تم توزيعها مع الحصة الأسبوعية.

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وأشار إلى توزيع (87.200) جوال دقيق أمس كحصة مضاعفة بدلاً عن الحصة اليومية المقدرة بـ(44) ألف جوال دقيق، فيما تصل الحصص المضاعفة خلال فترة العطلة إلى (132) ألف جوال دقيق.

وأكد أبو بكر بحسب صحيفة الصيحة، أن التوزيع سيستمر بحصص مضاعفة لتغطية عطلة العيد، ولفت إلى أن الكميات المقرر توزيعها كافية لتلبية حاجة مواطني الولاية من الخبز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)