ا6.620 مليار جنيه حجم تمويل الموسم الصيفي

التاريخ: 27-يوليو-2020
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بلغ حجم التمويل الزراعي للموسم الصيفي عبرفروع البنك الزراعي للقطاعات المروي والتقليدي والمطري 6.620 مليار جنيه حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري لمحاصيل العروة الصيفية وهي الذرة ، السمسم ،القطن ،الفول السوداني ، زهرة الشمس والبساتين.
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الذي تصدره وحدة التمويل بالبنك الزراعي موضحة أن المساحات التي تم تمويلها لكل محصول هي 3.902.364 فدان ذرة ، 30.041 فدان سمسم ، 209.822 فدان قطن ،70.054 فدان فول سوداني و71.150 فدان زهرة الشمس إضافة إلى 24. 912 تمويل جناين في كل ولايات السودان .
ودعا مساعد المدير العام لقطاع التمويل بالبنك الزراعي الأستاذ بدر الدين عبدالله بحسب سونا، دعا وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للبنك من أجل إنجاح الموسم الصيفي ، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تواجه البنك حالياً هي عدم توفر السيولة نتيجة تحويل أرصدة البنك الزراعي لشراء محصول القمح للمخزون الاستراتيجي ، إضافة لوجود مديونيات للبنك الزراعي على وزارة المالية تبلغ 12 مليار جنيه لم يتم تسديدها حتى الآن ، موضحاً بأن البنك يعتمد على موارده الذاتية فقط.
وفيما يتعلق بمدخلات الإنتاج للموسم الصيفي أكد بدرالدين توفر المدخلات من أسمدة ومبيدات بفروع البنك .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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