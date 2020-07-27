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ا6.620 مليار جنيه حجم تمويل الموسم الصيفي

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 27-يوليو-2020

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ا6.620 مليار جنيه حجم تمويل الموسم الصيفي

بلغ حجم التمويل الزراعي للموسم الصيفي عبرفروع البنك الزراعي للقطاعات المروي والتقليدي والمطري 6.620 مليار جنيه حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري لمحاصيل العروة الصيفية وهي الذرة ، السمسم  ،القطن  ،الفول السوداني ، زهرة الشمس والبساتين.

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جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الذي تصدره وحدة التمويل بالبنك الزراعي موضحة  أن المساحات التي تم تمويلها لكل محصول  هي 3.902.364 فدان ذرة ، 30.041 فدان سمسم  ، 209.822 فدان قطن ،70.054 فدان فول سوداني و71.150 فدان  زهرة الشمس إضافة إلى  24. 912  تمويل جناين في كل ولايات السودان .

ودعا مساعد  المدير العام  لقطاع  التمويل بالبنك الزراعي الأستاذ بدر الدين عبدالله بحسب سونا، دعا وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للبنك  من أجل إنجاح الموسم الصيفي ، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تواجه البنك حالياً هي عدم توفر السيولة نتيجة تحويل أرصدة البنك الزراعي  لشراء محصول القمح للمخزون الاستراتيجي ، إضافة لوجود مديونيات   للبنك الزراعي على وزارة المالية تبلغ 12 مليار جنيه لم يتم تسديدها حتى الآن ، موضحاً بأن البنك يعتمد على موارده الذاتية فقط.

وفيما يتعلق بمدخلات الإنتاج للموسم الصيفي أكد بدرالدين توفر المدخلات من أسمدة ومبيدات بفروع البنك  .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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