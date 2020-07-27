“الخندقاوي” يُسلّم قائمة ترشيحه لمجلس الهلال

التاريخ: 27-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة سلم رئيس وحدة الأهلة صابر شريف الخندقاوي قائمته التي سيقدمها للترشح لرئاسة الهلال في المرحلة المقبلة بقيادته. Advertisements وتم اختيار عبد الرحمن الصديق نمر نائباً له ومنصب الأمانة العامة لمولانا صلاح عبد القادر، وشوقي بدوي أميناً للمال، والعقيد “م” محمد علي الإعيسر ممثلًا للأنشطة والكابتن نادر منصور ممثلاً لقدامى اللاعبين، والإعلامية ناهد بشير ممثلاً للمرأة وعضوية كل من فؤاد صالح والدكتور أمجد الكنز ومحمد عبد العزيز والدكتورة فاتن شرف الدين ونفيسة قسم السيد عضواً بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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