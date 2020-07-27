التاريخ: 27-يوليو-2020
0 مشاهدة
تسلم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بمجلس الوزراء مذكرة حملة ( حقنا كامل ) و الخاصة بمشاركة النساء في هياكل السلطة الانتقالية و التى تضم أربعة وستين جسماً مكوناً للحملة وموقعاً على المذكرة.
وتضمنت المذكرة جملة مطالب تتعلق بمشاركة النساء في كافة هياكل السلطة الانتقالية ، وضرورة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي والالتزام بنسبة تمثيل النساء فيه بما لايقل عن ٤٠٪ كما ورد في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن تكوين مفوضية المرأة وكافة المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية والتشديد على استقلاليتها والتمثيل العادل للنساء فيها .
وأكدت المذكرة بحسب صحيفة الوطن، أن نضال النساء السودانيات واسهامهن المشهود في الثورة المجيدة هو مايعطيهن حق المشاركة العادلة ، كما شددت المذكرة على ضرورة دعم السيدتين اللتين تم اختيارهما ضمن الولاة بكل السبل المتاحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر د.حمدوك يتسلم المذكرة المطلبية الخاصة بمشاركة النساء في هياكل السلطة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.