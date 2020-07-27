د.حمدوك يتسلم المذكرة المطلبية الخاصة بمشاركة النساء في هياكل السلطة الانتقالية

تسلم رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بمجلس الوزراء مذكرة حملة ( حقنا كامل ) و الخاصة بمشاركة النساء في هياكل السلطة الانتقالية و التى تضم أربعة وستين جسماً مكوناً للحملة وموقعاً على المذكرة.

Advertisements

وتضمنت المذكرة جملة مطالب تتعلق بمشاركة النساء في كافة هياكل السلطة الانتقالية ، وضرورة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي والالتزام بنسبة تمثيل النساء فيه بما لايقل عن ٤٠٪ كما ورد في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن تكوين مفوضية المرأة وكافة المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية والتشديد على استقلاليتها والتمثيل العادل للنساء فيها .

وأكدت المذكرة بحسب صحيفة الوطن، أن نضال النساء السودانيات واسهامهن المشهود في الثورة المجيدة هو مايعطيهن حق المشاركة العادلة ، كما شددت المذكرة على ضرورة دعم السيدتين اللتين تم اختيارهما ضمن الولاة بكل السبل المتاحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)