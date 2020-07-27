النائب العام يصل الأبيض ليشهد محاكمة متهمي مجزرة الأبيض

التاريخ: 27-يوليو-2020
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وصل إلى مطار الأبيض مولانا تاج السر على الحبر النائب العام ليشهد جلسة محاكمة متهمي مجزرة شهداء الأبيض ويقدم مرافعة في جلسة اليوم.
و كان في استقباله بحسب صحيفة الوطن، اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاة والأمين العام لحكومة الولاية ولجنة الأمن ورئيس الجهاز القضائي بالولاية وقيادات العمل العدلي والقانوني .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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