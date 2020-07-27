النائب العام يصل الأبيض ليشهد محاكمة متهمي مجزرة الأبيض

وصل إلى مطار الأبيض مولانا تاج السر على الحبر النائب العام ليشهد جلسة محاكمة متهمي مجزرة شهداء الأبيض ويقدم مرافعة في جلسة اليوم.

Advertisements

و كان في استقباله بحسب صحيفة الوطن، اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاة والأمين العام لحكومة الولاية ولجنة الأمن ورئيس الجهاز القضائي بالولاية وقيادات العمل العدلي والقانوني .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)