اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النائب العام يصل الأبيض ليشهد محاكمة متهمي مجزرة الأبيض

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-يوليو-2020

0 مشاهدة

النائب العام يصل الأبيض ليشهد محاكمة متهمي مجزرة الأبيض

وصل إلى مطار الأبيض مولانا تاج السر على الحبر النائب العام ليشهد جلسة محاكمة متهمي مجزرة شهداء الأبيض ويقدم مرافعة في جلسة اليوم.

Advertisements

 

و كان في استقباله بحسب صحيفة الوطن، اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاة والأمين العام لحكومة الولاية ولجنة الأمن ورئيس الجهاز القضائي بالولاية وقيادات العمل العدلي والقانوني .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يصل الأبيض ليشهد محاكمة متهمي مجزرة الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا