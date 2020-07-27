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عاجل.. 39 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 يوليه 2020

عاجل.. 39 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد -19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11424 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الوزارة قولها اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 720، مشيرة إلى أن 49 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 5939.

وأشارت إلى أن 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد في حين سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 34 حالة، وولاية الجزيرة 2، نهر النيل 2 حالة وولاية القضارف حالة واحدة.  

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