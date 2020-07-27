الخريف الشين والزمان الكعب !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* علي الطاير لابد أن نعود لحديث الأمس عن رسالة القيادة العامة للناس التي تتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي وليس في بالها هنلك خطوط حمراء واجب عدم تخطيها ..

* أمن الوطن حد فاصل مابين المحرم والمسموح به ..

* أسرار الناس والمساس بسمعتهم الشخصية والأسرية حرام شرعاً ودنيوياً ..

* القايادة العامة لتبعد منسوبيها من كل الرتب بتحريم دخول ساحاتها وأنت حامل لجهاز جوال ذكي أو غير ذلك طوال ساعات اليوم وخصصت في مداخلها أماكن لحفظ الهواتف ولو ما عجبك أغلق جوالك وأحفظه في سيارتك !!

* هذه التعليمات لم تأت عبطاً ولا من أجل إبراز العضلات بل بعد ما تفشت أخبار القوات المسلحة وعمت القرى والحضر والعالم جميعه آذان تصنت ومتابعة حتي لو الرسائل عن الدراجة البخارية التي تعطلت !!

* الكورونا دخلت القوون !!

* بدايات الإعداد لإكمال الدورى الممتاز لابد أن يسبق ذلك حسب التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية الفحص علي كل اللاعبين والأجهزة الفنية وحتي الإعلاميين الذين يتابعوا عمليات الإعداد للفرق !!

* جاءت النتائج مخيبة للآمال وتم إكتشاف أكثر من عشر حالات إشتباه اصابات بالكوفيد 19 مما يؤكد أن التخوف كان في محله بالرغم من رفض البعض لهذا !!

* صحتك يا زول صحة وطن بأكمله ..

* أها خبر ملاعبكم شنو يا باشمهندس باني نفس الشكل والغباش والعابات التي تحف الملاعب كما هو حال استادات كوستي والقضارف العشب الذى يحجب الرؤيا علي المتفرجين !!

* ستاد نيالا الأنقاض التي تلحق الضرر باللاعبين والحكام والجهزة الفنية لا زالت تحف بالملعب وتنتشر علي المضمار من عهد آخر الدورة المدرسية في 2018 ولا زالت لم تبرح مكانها !!

* المدينة الرياضية كريمة تسلمناها كصحن الصيني من الصينيين ولكننا لم نحافظ علي جمالها ونظافتها والعناية بالخضرة التي تسر الناظرين !!

* أما ملاعب الثغر وعاصمة الحديد والنار مابين السياج وخطوط التماس تحتاج لىعب صاحب موهبة عالية في تخطي الحواجز ! بس معقولة مابين الملعب وحديد السور لا يزيد عن خمس أمتار ؟!

* صديقي الدولي عامر رئيس حكام عموم السودان هل حكامك عرضتهم للكشف عن الكوفيد 19 ؟ وما تقول لينا هذه مسئولية إتحاد المسئولية مسئولية راع وهو مسئول عن حكامه ولو تعثر أبو شنب في بورتسودان فعامر بالخرطوم مسؤول عن الأسباب !!

مسك الختام :ــ

السيد وزير الثقافة واٌعلام الإتحادى صدق بإقامة خمسة عشر قناة فضائية بين إذاعية وتلفزيونية مع أنفضاء السودان زحمة القنوات حجبت عنا الرؤيا والإستماع محل ما يمشي مؤشر التلفزيون قناة سودانية رياضية وإجنماهية ومنوعات وحتي الرئيسة تقسمت خشم بيوت دراما وأغاني وطبية ووو !! كل القنوات القديمه تجعل المشاهد يرمي بالريموت ويتوجه للراديو كم وكم أف أم وفاق العدد العشرين ومن باكر يصل العدد لثلاثين !! سيدى الوزير واللجنة التي قامت بالتصديقات هل تأكدتوا أن البلاد التي تبحث عن دولار واحد في مقدرتها دفع ملايين الدولارات لهذ الأقمار الإصطناعية !؟ لا ظن …