سلسلة ضربت ليك بالغلط (١٠) عملاء مصر سيصرخون.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضحكت كثيراً وأنا اتابع تصريحات وزارة الري التي جاءت واضحة جلية وألقمت عملاء مصر حجراً في أفواههم الذين ظلوا يصرخون ح نموت عطش، انخفاض مناسبب النيل، اثيوبيا ملأت السد وانحسر النيل.. وااااك ….. كااااك …… كااااااك .

عملاء مصر يشبهون ذلك الرجل الذي يلعب دور المخبر في الدراما المصرية البايخة ويجلس على كرسي قبالة منزل البطل ويرتدي نظارات سوداء ويمسك صحيفة بالملقوب، ويكاد يقول أنا مخبر ….أنا مخبر .

وهكذا حال عملاء مصر يكاد أحدهم يقول أنا عميل …. أنا أرزقي ….أنا انتهازي …. المشكلة ليست في عمالتهم التي تبدو في وجوههم المعفرة أمام بوابة المقرن وشارع الجمهورية وجاد وعشاء روتانا، ولكن المشكلة انهم (عميلين رخيصين) .

نعم يبيعون المواقف مقابل تأشيرة لدخول مصر او علاج غضروف أو دفع قسط شقة، او مسح فيديو (ومن شابه أباه فما ظلم)، على الأقل فإن جلسات شارع الهرم وتجارة اللهو أقل ضرراً من (زنى المحارم) .

نعود الى حديثنا، فقد ضحكت كثيراً وانا اسمع تصريح وزارة الري الاسبوع الماضي في الصحف بأن انحسار النيل لا علاقة له بعملية البدء في ملء بحيرة سد النهضة .

وقال مسؤول بوزارة الري والموارد المائية لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إنّ خروج بعض محطات المياه في الخرطوم من الخدمة مؤقتاً يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة، وأضاف المصدر أن مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيس خلال شهر يوليو الجاري أعلى منها فى يونيو الماضي التي لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب!!

ودعا الإدارات المُختصة في وزارة الري والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادُل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها، بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب في المستقبل.

حسناً فعل مسؤول الري ووضع النقاط على الحروف، وحقيقة الأمر أن الموضوع اصلاً لم يكن يحتاج الى توضيح، فما علاقة النيل الأبيض بسد النهضة …؟؟

أعذرنا أيها المهندس فلدينا البعض ساقطين (جغرافيا)، وربما لا يدرون حتى أن التأثير ينبغي أن يقع على النيل الازرق او على نهر النيل في ما بعد منطقة المقرن .

ما يهمنا الآن القول ان السودان لن يتأثر بصورة مباشرة، وان الملء كان لأربعة مليارات متر مكعب من المياه، في حين أن بحيرة الخزان تسع لـ (٧٤) مليار متر مكعب

شخصياً سعيدة للشعب الإثيوبي المكافح ومبروك البدء في ملء السد.

خارج السور :

سد النهضة.. نهضة للسودان.

حلايب سودانية.