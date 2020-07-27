مسرحية سئية الاخراج ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

شكراً على التأبين والإطراء

يا معشر الخطباء والشعراء

شكراً على ما ضاع من أوقاتكم

في غمرة التدبيج والإنشاء

وعلى مداد كان يكفي بعضه

أن يغرق الظلماء بالظلماء

وعلى دموع لو جرت في البيد

لانحلت وسار الماء فوق الماء

وعواطف يغدوا على أعتابها

مجنون ليلى أعقل العقلاء

و… دعوني اصور لكم القصة ، احلم ان اكون سينارست ، احاكي ابدعات عكاشة ، وتميز سامي ، قيل والعهد على الرواي ان الرجل امسك بهاتفه ، واتصل عليهم فردا فردا ، للاجتماع ، لان القصة لابد ان (تحبك) بشكل جيد ، طالب تحديدا باسم معين ان يكون حضورا لانه تولى يوما رئاسة النادي ، ولانه أي الرئاسة بهذا النادي الكبير ، البداية رفض الرئيس الذي استنجد به الخديوي حضور القناة ، فكان الوعد بان لا يتم البث ، ويظل الامر في طئ الكتمان الي ان يلتقوا بالدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد ليعرضوا عليه الامر بامكانية التمديد وانهم عانوا في اقناع الرجل ولاباس من تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها الهلال حال رفضه لمقترحهم .

مشهد تاني

الدموع سالت غزيرة من هولاء الكبار وهم يحاولون مع الرجل ويستنجدونه البقاء حتى لا يضيع الهلال حسب وجهة نظرهم ، لان ذهاب الخديوي يعني ان تاريخهم قد اندثر ولن يجدوا بواكي عليهم بعد اليوم .

مشهد ثالث

يقوم احدهم بالحديث وهو ممسكا بمنديل في يده تناوله من المنضدة التي امامه ، يتحدث بصوت خفيض ليستدر عطف الخديوي ، يواصل في الحديث معددا الانجازات التي حققها معالي الباشا ، مذكرا بحالة الحقد الازرق من البعض للنجاحات التي حققها ، ولم ينسى ان يكيل الشتائم للذين ينتقدونه ، ذاكرا انه ولاء لا علاقة لهم بالهلال ، كل همهم ا نياتي ولي نعمتهم رئيسا للهلال .

مشهد رابع

ثم يتحدث من اتوا به (لتكبير الكوم) معددا هو الاخر تلك الانجازات التي تحققت في عهد الخديوي باشا ضاربا الامثلة هنا وهناك ، ثم يقترح ان يكون (فلان) سماه بالاسم نائبا للرجل لان المرحلة المقبلة تتطلب وجوده .

مشهد خامس

ثم ياتي الشيخ الوقور ولم ينس هو الاخر تعظيم الخديوي ، والثناء عليه ، راجيا ان يعدل الرجل من نية التنحي على الاقل خلال افترة المقبلة ، ثم يصيح باعلى صوته وجدتها ، وجدتها ، سنذهب الي شداد غدا (امس) ليجد لنا مخرجا اهمها كيفية اكمال المجلس (نائب رئيس ، امين عام وامين خزينة) ولم ينس طبعا ان يسمى من يشغلون هذه المناصب من تلك الدائرة التي تجيد كلمة (حاضر يا افندم)

مشهد سادس

والجماعة جلوس على الارائك يضحكون ، يتحدث من لا يرتدي الزي القومي باكمله ، بصوت جهوري خاله الجماعه رعدا لاسيما ان الاجواء هذه الايام خريفية ، يثني على الخديوي ، معددا تلك الانجازات التي لم يسبق لها مثيل ، ثم تنتابه نوبة خجل قبل ان تنهمر دموعه فيكفكفها بطرف جلبابه الابيض .

مشهد اخير ..

ثم ياتي الدور على الخديوي ، يثني على النبي القوي الامين ، شاكرا لهئيته ومستشاريه حسن صنيعهم ، متحدثا بصيغة الابن البار باعمامه وكبار اهل الهلال في (نظره) وعدا لهم بانه ونزولا لرغبتهم بانه لن يرفض لهم طالبا ، لكنه يشترط ان لا تقل الفترة عن اربعة اشهر يقوم فيها بعقد الجمعية العمومية التي ستتوجه ملكا على الهلال لاكثر من (25) عاما جديدة ، هنا يقفذ الشيخ الوقور مجددا بان يتركوا الامر له لانه سيذهب الي شداد لايجاد مخرج قانوني للتوليفة الجديدة ، ثم ينفض سامر القوم مع التشديد على ان يبقى الامر سرا .

اخيرا اخيرا ..!

وعندما عم الخبر واجتاح القرى والمدن خرج علينا الخديوي بفيديو تم (منتجته) بشكل محترف يظهر في الرجل على انه غير راغب في الاستمرار بل رافضا للمبدأ ، مع الوعد بانه سيكون الداعم الرئيس لاي من المجالس لان همه الهلال او كما قال الفيديو .

اخيرا جدا ..!

وعندما تتداعى تنظيمات الهلال اليوم بنادي الشرطة لبحث امر الهلال نسال الله ان يكون تركيزهم الاكبر في (كيف يدار الهلال ) وليس من يدير الهلال ، والفرق بينهما لجد كبير ، يجب ان تتفق تلك التنظيمات على برامج محددة ويتركوا الامور الانصرافية وتقسيم كعكة المجلس بينها ، الامر يحتاج في المقام الاول كما قلت لبرامج نجتهد او يجتهد كل هلالي لدعمها من اجل هلال غير في كل شئ

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء