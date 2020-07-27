الكاردينال شال (الصورة) وكل الذكريات!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا أنفي أنني ضعيف جدا أمام (الوداع) و(النهايات) بشكل عام .

* وتجدني دائما أكره كلمة (أنا ماشي) أو (أنا مشيت) ومن مشتقاتها (مع السلامة) و(إلي اللقاء) وغيرها من كلمات الفراق .

* وحتى كلمة (أنا ماشي) تختلف عن كلمة (أنا مشيت) .

* البقول : (أنا مشيت) معناها مشى فعلا .

* قرر ونفذ وفات .

* والبقول (أنا ماشي) يمكن مراجعته باعتباره لسه في طور (النية) .

* في دنيا الوداع تجدنا مثل الأخت الجميلة عفاف حسن أمين (عاطفيين جدا) ، وأحسب أن معظم أفراد الشعب السوداني هم كذلك .

* بالأمس ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر يقول : (الكاردينال يأمر بمسح صورته من الجوهرة ويودع الجماهير) .

* كلنا للأمانة لم تعجبنا فكرة صورة الكاردينال عند مدخل الجوهرة وأعلى المقصورة .

* لم يعجبنا ذلك وانتقدنا ما أقدم عليه وكذلك صورته أعلى شاشة قناة الهلال .

* حكاية الصورة دي فيها نرجيسية عالية جدا .

* وقد كانت صورة الكاردينال محل خلاف كبير وسخرية وسط أنصار الهلال .

* الآن الكاردينال نفسه يطلب مسح صورته .

* والطلب وجد هوى عند أهل الهلال ولكن أحسب أن هذا الطلب كان قاسيا على الكاردينال .

* الرجل أراد أن يترك تذكار (صورة) وعندما عرف رأي الجماهير في الصورة طالب بمسحها.

* جات منو .

* وربما طلب مسح الصورة وفي القلب حسرة .

* هو يرى أن ما قدمه لم يقدمه غيره ولذلك يتحسر عندما يرى أن الجماهير ترفض حتى صورته .

* أراد مسح الصورة حتى لا يتم مسحها بالقوة بعد خروجه وهو لا يملك سلطة بعد ذلك .

* عموما .. خطوة موفقة من الكاردينال رغم أنها (تقيلة علي قلبه) .

* ليتك يا كاردينال لو تركت كأس (الأميرة السمراء) ذكرى .

* ليتك والله .

* لا ننكر ما قدمته للهلال ولكن كان بالإمكان أحسن مما كان .

* انتقدنا الكاردينال في إطار الهلال، وفي الهلال في حدود فريق الكرة .

* كنا نرى أن الهلال (كورة) وهو كان يرى أن الهلال (مقصورة) .

* عمل المقصورة وفشل في الكرة وقد تحدثنا عن فشله المتكرر وعن الكذب والغش الذي مارسه في إدارته للفريق .

* بل كنا من أنصار أن يغادر ويأتي رئيس يلبى اشواقنا العالقة .

* كل ذلك لا يمنعنا أن نشكر له الإجتهاد والصنيع الذي قدمه .

* طلما خلافنا كان في الهلال يبقى خلافنا إنتهى بنهاية ولاية الرجل .

* ولهذا نتمنى له التوفيق والنجاح فنحن في الهلال تعلمنا أن نشكر كل من خدم وجاءت لحظة مغادرته .

* قد تكون هذه عاطفة زرعها فينا الهلال .

* ومؤكد أن للكاردينال أنصار كثر ومحبين مثلما له معارضين .

* صورة الكاردينال ستظل محفورة في أعماق مناصريه بينما سيحفظ له معارضيه ما قدم في مجال البنية التحتية والمباني .

* ولذلك أطلب من الكاردينال طلب واحد وهو يترجل الآن.

* نطلب منه أن يعاهد نفسه ويعاهد الجماهير بأن لا يضر الهلال في أي يوم من الأيام.

* نقبل أن يوقف الرجل دعمه ولكن لن نقبل منه إعتراض مسيرة النادي .

* أقول ذلك لأن النفس البشرية أمارة بالسوء وأخشى أن يلعب الكاردينال دور المعارض مع الرئيس المنتخب القادم .

* لو جا رئيس يا كاردينال وانت عندك معاهو مشكلة ما تصفي حساباتك معاهو عن طريق الهلال.

* الهلال دفع فاتورة تصفية الحسابات باهظة .

* قد يأتي رئيس منتخب و(يظبط) فريق الكرة ويعيد للازرق هيبته ومكانته .

* ساعتها نرجو أن يقتل الكاردينال نيران الغيرة ويتمنى للفريق التوفيق مثلما نحن نتمنى له التوفيق الآن.

* الهلال ماشي بالعافية وما بتحمل زول يعمل ضدو.

* أكثر حاجة كانت (متعبة الكاردينال) في دورته الأولى هي (أولاد صلاح إدريس) .

* البعض طلب منه تصفية الهلال من أولاد الأرباب.

* وبالفعل ما قصر في الجانب ده .

* شطبهم شطب من لا يخشى الهزائم .

* كان عندو (وسواس) إنو أولاد صلاح إدريس متواصلين مع صلاح وده ممكن يشكل خطر على الهلال .

* الآن الهلال كلو أولاد الكاردينال باستثناء بوي والشغيل ونزار حامد واطهر الطاهر .

* الرئيس القادم يجب أن لا يخاف من (أولاد الكاردينال) وعلى الكاردينال أن يكون صادقا في عهده بأن لا يضر الهلال طال الزمن أو قصر .

* وفي النهاية مسيرة الهلال ستمضي لأن الهلال أكبر من الأشخاص.

* الهلال نهر عذب لا يكف عن الجريان ومسيرته لن تتوقف برحيل الأشخاص.

* وكل الأمنيات بالتوفيق لرئيس لجنة التطبيع القادم وللرئيس المنتخب بعد نهاية عمل لجنة التطبيع.

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والقادم أحلى.