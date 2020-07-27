الكاردينال شال (الصورة) وكل الذكريات!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* لا أنفي أنني ضعيف جدا أمام (الوداع) و(النهايات) بشكل عام .
* وتجدني دائما أكره كلمة (أنا ماشي) أو (أنا مشيت) ومن مشتقاتها (مع السلامة) و(إلي اللقاء) وغيرها من كلمات الفراق .
* وحتى كلمة (أنا ماشي) تختلف عن كلمة (أنا مشيت) .
* البقول : (أنا مشيت) معناها مشى فعلا .
* قرر ونفذ وفات .
* والبقول (أنا ماشي) يمكن مراجعته باعتباره لسه في طور (النية) .
* في دنيا الوداع تجدنا مثل الأخت الجميلة عفاف حسن أمين (عاطفيين جدا) ، وأحسب أن معظم أفراد الشعب السوداني هم كذلك .
* بالأمس ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر يقول : (الكاردينال يأمر بمسح صورته من الجوهرة ويودع الجماهير) .
* كلنا للأمانة لم تعجبنا فكرة صورة الكاردينال عند مدخل الجوهرة وأعلى المقصورة .
* لم يعجبنا ذلك وانتقدنا ما أقدم عليه وكذلك صورته أعلى شاشة قناة الهلال .
* حكاية الصورة دي فيها نرجيسية عالية جدا .
* وقد كانت صورة الكاردينال محل خلاف كبير وسخرية وسط أنصار الهلال .
* الآن الكاردينال نفسه يطلب مسح صورته .
* والطلب وجد هوى عند أهل الهلال ولكن أحسب أن هذا الطلب كان قاسيا على الكاردينال .
* الرجل أراد أن يترك تذكار (صورة) وعندما عرف رأي الجماهير في الصورة طالب بمسحها.
* جات منو .
* وربما طلب مسح الصورة وفي القلب حسرة .
* هو يرى أن ما قدمه لم يقدمه غيره ولذلك يتحسر عندما يرى أن الجماهير ترفض حتى صورته .
* أراد مسح الصورة حتى لا يتم مسحها بالقوة بعد خروجه وهو لا يملك سلطة بعد ذلك .
* عموما .. خطوة موفقة من الكاردينال رغم أنها (تقيلة علي قلبه) .
* ليتك يا كاردينال لو تركت كأس (الأميرة السمراء) ذكرى .
* ليتك والله .
* لا ننكر ما قدمته للهلال ولكن كان بالإمكان أحسن مما كان .
* انتقدنا الكاردينال في إطار الهلال، وفي الهلال في حدود فريق الكرة .
* كنا نرى أن الهلال (كورة) وهو كان يرى أن الهلال (مقصورة) .
* عمل المقصورة وفشل في الكرة وقد تحدثنا عن فشله المتكرر وعن الكذب والغش الذي مارسه في إدارته للفريق .
* بل كنا من أنصار أن يغادر ويأتي رئيس يلبى اشواقنا العالقة .
* كل ذلك لا يمنعنا أن نشكر له الإجتهاد والصنيع الذي قدمه .
* طلما خلافنا كان في الهلال يبقى خلافنا إنتهى بنهاية ولاية الرجل .
* ولهذا نتمنى له التوفيق والنجاح فنحن في الهلال تعلمنا أن نشكر كل من خدم وجاءت لحظة مغادرته .
* قد تكون هذه عاطفة زرعها فينا الهلال .
* ومؤكد أن للكاردينال أنصار كثر ومحبين مثلما له معارضين .
* صورة الكاردينال ستظل محفورة في أعماق مناصريه بينما سيحفظ له معارضيه ما قدم في مجال البنية التحتية والمباني .
* ولذلك أطلب من الكاردينال طلب واحد وهو يترجل الآن.
* نطلب منه أن يعاهد نفسه ويعاهد الجماهير بأن لا يضر الهلال في أي يوم من الأيام.
* نقبل أن يوقف الرجل دعمه ولكن لن نقبل منه إعتراض مسيرة النادي .
* أقول ذلك لأن النفس البشرية أمارة بالسوء وأخشى أن يلعب الكاردينال دور المعارض مع الرئيس المنتخب القادم .
* لو جا رئيس يا كاردينال وانت عندك معاهو مشكلة ما تصفي حساباتك معاهو عن طريق الهلال.
* الهلال دفع فاتورة تصفية الحسابات باهظة .
* قد يأتي رئيس منتخب و(يظبط) فريق الكرة ويعيد للازرق هيبته ومكانته .
* ساعتها نرجو أن يقتل الكاردينال نيران الغيرة ويتمنى للفريق التوفيق مثلما نحن نتمنى له التوفيق الآن.
* الهلال ماشي بالعافية وما بتحمل زول يعمل ضدو.
* أكثر حاجة كانت (متعبة الكاردينال) في دورته الأولى هي (أولاد صلاح إدريس) .
* البعض طلب منه تصفية الهلال من أولاد الأرباب.
* وبالفعل ما قصر في الجانب ده .
* شطبهم شطب من لا يخشى الهزائم .
* كان عندو (وسواس) إنو أولاد صلاح إدريس متواصلين مع صلاح وده ممكن يشكل خطر على الهلال .
* الآن الهلال كلو أولاد الكاردينال باستثناء بوي والشغيل ونزار حامد واطهر الطاهر .
* الرئيس القادم يجب أن لا يخاف من (أولاد الكاردينال) وعلى الكاردينال أن يكون صادقا في عهده بأن لا يضر الهلال طال الزمن أو قصر .
* وفي النهاية مسيرة الهلال ستمضي لأن الهلال أكبر من الأشخاص.
* الهلال نهر عذب لا يكف عن الجريان ومسيرته لن تتوقف برحيل الأشخاص.
* وكل الأمنيات بالتوفيق لرئيس لجنة التطبيع القادم وللرئيس المنتخب بعد نهاية عمل لجنة التطبيع.
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والقادم أحلى.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال شال (الصورة) وكل الذكريات!!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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