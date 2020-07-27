(اوكتاي) كان بحب (أم فتفت) وبقرّض (الرغيف) وبسمع (انصاف مدني)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· ومن دلالتنا السودانية (الشقية) انهم اذا ارادوا ان يدللوا على (سودانية) شخص ، قالوا عنه انه كان بقرّض الرغيف مع (شاي الصباح).

· دا اخطر مستند.

· اخطر من الجنسية والرقم الوطني وجواز السفر ذاتو!!.

· حليل قرّيض (الرغيف).

· هسع قرّيض الرغيف عاوز ليه (ميزانية) او (سلفية) من البنك…(وتمويل اكبر).

· الواحد فينا بقى لازم يدخل ليه في (صندوق) لو عاوز يدخل ليه رغيف في (كيس).

· الصندوق مقابل الكيس.

· نفسي اعرف أنا البشيل (الصرفة الاولى) منو؟.

· أي صندوق او (ختة)…يقولوا ليك الصرفة الاولى شالوها.

· الشالها منو؟.

· ما اطلع ليكم من (قرّيض الرغيف).

· الشافع البتلقاه بقرّض (الرغيف) سنونو بكونن في (القفة).

· القفة تصل فاضية.

· هذه خصلة نشأنا عليها جميعا ان نذهب نحو (خراتية) الرغيف او (كيسه) لتتناول منه واحدة (ماكنة) نقرّضها في الصباح الباكر مع الشاي.

· تعزل ليك رغيفة (حمراء) وبتعمل صوت لمن تقرضها.

· خليك خبرة…وما تتلفت بدون مناسبة.

· التلفت بدون سبب قلة ادب.

· احد الاصدقاء (الحمر) كان بقول لي عن التركي اوكتاي شعبان (حنفي الابهة) انه كان يحب (ام فتفت) وكان يقرّض (الرغيف) مع شاي الصباح – وكان كذلك يستمتع بكرة (موسي الزومة) عندما تذهب الى (الكشافات) وكان ذلك عنده (شلاقة) محببة من موسي الزومة.

· سوداني لدرجة انه كان بيسمع انصاف مدني.

· اوكتاي شال (الجنسية) السودانية بي فهم.

· نال الجنسية السودانية عشان (يلغف) بيها.

· و(الزعيم) على قول عادل امام بيلهط على طول!!.

· دا كلام عادل امام.

· الواحد لو ما وضح ليكم ..وقال ليكم عديل كدا – تقوموا تفهموه غلط.

· اوكتاي عمل لينا فيها (سوداني) ، وعشان عارف الجماعة البي هناك ديل قلبهم خفيف – عمل ليهم فيها (مريخابي).

· وجماعتكم طبعا عندهم عقدة.

· ما صدقوا اجنبي يقول ليهم (مريخابي).

· اوكتاي عرف نقطة ضعفهم – وسدر بيها عدل.

· عشان يشيل (الجنسية) السودانية…ويدخل القصر ..ويشارك شقيق الرئيس.

· بلد كانت فوضى.

· اصلو جمال الوالي كان أي اجنبي (مريخابي) بيجنسو – حتى لو كان (مشجع) ساكت.

· اوكتاي عمل ليهم فيها (مريخابي) ومعجب بي (موسى الزومة) – عشان ما في زل يقعد يغالطو.

· بالجنسية السودانية وبي مريخيتو دخل (اوكتاي) على المجتمع السوداني وفتحوا ليه ابوب الاستثمار.

· يعمل أي حاجة – ما في زول بيسألو.

· اوكتاي بقى (مريخابي) واصبح كذلك من قيادات (الحزب الحاكم) الاقتصادية.

· في فوضى اكتر من كدا.

· تاجر اوكتاي في البطاريات وفي الذهب وفي مول عفراء وفي المريخ – حتى (ملابس) الجيش .. دخل يستثمر فيها.

· عاوز يعمل ليه غطاء بفريق المريخ الكبير ..بشعبيته وإعلامه ونفوذه في السلطة.

· جاء في احد المواقع الالكترونية نقلا عن صحيفة اخر لحظة : (كشف رجل الأعمال التركي المعروف صاحب الاستثمارات ضخمة في السودان أوكتاي شعبان، تفاصيل جديدة عن البلاغات التي دوّنت في مواجهته. وقطع بأنّ كلّ التهم والإدعاءات غير صحيحة… وأكّد ثقته في نزاهة الأجهزة العدلية بالبلاد، كاشفًا عن تفاصيل مغادرته أكثر من مرة. وأعلن أوكتاي بحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة يوم ”الأحد”، عن فتحه بلاغ في مواجهة منظمة زيرة فساد ورئيسها نادر العبيد بسبب التهم الكاذبة وتضليل الرأي العام. وكشف رجل الأعمال عن شراكته بشقيق الرئيس السابق عمر البشير”العباس”، قال إنّه سبق له المساهمة معه في شركةٍ واحدةٍ ”سيمي للتجارة”. وأوضح أنّ العباس كان مديرًا لهذه الشركة، ولكنّها لم تقم بأيّ نشاطٍ تجاري وظلت موجودة على الورق فقط.. وأوضح أنّه في العام 2002 زار مسؤولون من القوات المسلّحة السودانية تركيا وقاموا بزيارة مصنع الملبوسات العسكرية المملوك له في تركيا. وأشار إلى أنّهم طلبوا منه نقل التجربة إلى السودان…وأضاف” قمت بزيارة السودان في نفس العام، ووجدت أنّ هناك شركة مسجّلة بموجب قانون الشركات السوداني اسمها شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة اسسها بعض رجال الأعمال الأتراك، وتساهم فيها وزارة الدفاع السودانية).

· اوكتاي ما جاب أي سيرة للمريخ.

· المهمة انتهت.

· الغريبة ان الناس ديل وقت يتكلموا ويطلعوا ليهم تصريحات بيدينوا روحهم.

· التركي اوكتاي براهو تحدث في تصريحه هذا عن شراكته بشقيق الرئيس السابق عمر البشير ”العباس” ، قال إنّه سبق له المساهمة معه في شركةٍ واحدةٍ ”سيمي للتجارة”. وأوضح أنّ العباس كان مديرًا لهذه الشركة، ولكنّها لم تقم بأيّ نشاطٍ تجاري وظلت موجودة على الورق فقط.

· يا راجل.

· والله عمليتك دي (مهند) ما بعملها.

· الشركة التى تحدث عنها اوكتاي قال ان العباس شقيق الرئيس المخلوع كان مديرا لها.

· ومشاركة العباس شقيق المخلوع وورود اسمه في هذه الشركة براهو (جريمة).

· الاغرب من ذلك ان السيد اوكتاي قال ان الشركة لم تقم بأي نشاط تجاري وانها ظلت موجودة على الورق فقط.

· طيب ما دي المشكلة ذاتها.

· حرامية على عينك يا تاجر.

· بالمناسبة العباس شقيق المخلوع الآن في تركيا.

· عاملين ليكم شركة طول وعرض يا اوكتاي …وشقيق الرئيس مديرها ..وما عندها أي نشاط تجاري.

· قاعدين تعملوا في شنو؟.

· بتلهطوا في ايه؟.

· يعني هذا وبالواضح كدا انهم كانوا شغالين (لغف).

· انا اول مرة اشوف لي (حرامية) بقوة العين دي.

· الواحد فيهم ولا بخجل وبقول ليك عينك عينك كدا ان الشركة كانت موجودة فقط في الورق.

· النظام السابق ارتكب (جرائم) في البلد دي لا حصر لها ولا عدد.

· جابوا ليهم (تركي) عندو مشاكل في بلدو ..عشان يدخل شريك مع وزارة الدفاع السوداني.

· عليكم الله شفتوا (مهانة) قدر دي.

· زول (اجنبي)..طلعوا ليه (جنسية)… وبقوه (مريخابي) وخلوه يدخل شريك مع (وزارة الدفاع).

· عشان كدا اسرائيل كانت بتضرب الخرطوم وبورتسودان كل ما تهف ليها …ووالي الخرطوم كان بطلع تاني يوم ويقول (ماكنية لحام).

· ووزير الدفاع كان شغال بنظرية (الدفاع بالنظر).

· وعشان تبقوا عارفين الدفاع بالنظر دي ..(قمرية) ما بتصيدها ليكم…فما بالك بالطائرات الحربية والصواريخ الجوية.

· ضيعتوا البلد ..وفكيتوها لي (اوكتاي) الهارب عشان يعمل فيها أي شيء.

· المضحك ان اوكتاي وهو هارب برة البلد ..والنيابة اصدرت اوامر قبض ليه ..بهدد وبتنتر ..وقال فاتح ليه بلاغ في مدير منظمة زيرو فساد.

· والله قوة عين زي دي نحن اصلو ما قابلتنا.

· اللص (اوكتاي)…بكل هذه الجرائم هو من قام بسداد رسوم شكوى المريخ في الحكمة الرياضية ضد الاتحاد العام في شكواه ضد مريخ الفاشر.

· الفيفا شالت من الهلال بطولة الدوري الممتاز من خلال هذا (الفاسد) الذي كان يقوم بسداد غرامات المريخ من قبل الفيفا وكان بسدد رسوم الشكاوي واتعاب المحامي.

· اوكتاي طبعا ما كان بعمل الحاجات دي حبا في المريخ …ولا اعجابا في موسي الزومة.

· اوكتاي كان بعمل الحاجات دي عشان يستفيد لي روحو.

· هناك اسماء معروفة في مجلس المريخ المعين اتت بالتركي (اوكتاي) وسهلت ليه اعماله الاستثمارية مقابل ما يقوم بدفعه للمريخ.

· عشان كدا ما كان بتأخر.

· وهناك اسماء لا نريد ان نذكرها الآن – سوف يظهر فسادها في الايام المقبلة.

· شخصيات كبيرة ومرموقة …وكان عندها علاقة قوية بالتركي (اوكتاي).

· اوكتاي في تركيا طبعا كان بيشجع فريق (غلطة سراي)…وفي السودان (اوكتاي) كان بشجع (غلطة عمرو).

· والباقي معروف ليكم.

· بالمناسبة الصحافة الرياضية كانت متقدمة على الصحافة السياسية.

· من وقت مبكر كتبت الصحافة الرياضية عن فساد اوكتاي وكان للاستاذ خالد عزالدين مقال شهير عن (فساد) اوكتاي عندما دخل للمريخ وقعد في (المقصورة) ولغف ثورات البلد…(الوقت داك ما في زول كان جايب خبر).

· زمن الدسدسة والغتغتة.

· والصحافة الرياضية قبل سقوط نظام البشير اسقطت اتحاد معتصم جعفر الذي كان عبارة عن (حكومة مصغرة) للكيزان.

· البلد دي كانت ضائعة.

· كانت رائحة.

· وعاوزين فترة عشان نطلع من الحفرة دي.

· عاوزين مدة عشان نصل للوضع الاستقبال.

· وضع الارسال ..لسه بدري عليه.

· …………..

متاريس

· كورونا ظهرت في الهلال والمريخ.

· الله يحفظ الجميع.

· وما في زول يقول كلمة برة المقرر.

· نسكت.

· ماشيين على العيد.

· …..

· ترس اخير / يا جماعة الواحد ما بلقى ليه عندكم (خروف) نشحن بيه الموبايل ونرجعو ..مع القطوعات دي!!.