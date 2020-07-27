إنصاف مدني: (الحب ضغط وسُكري)

الخليج 365 : تستعد الفنانة إنصاف مدني لإطلاق أغنية جديدة باسم (الحب ضغط وسكري)، صاغ كلماتها ولحنها أمجد الذي قدمت له من قبل الكثير من الأغنيات، كان آخرها أغنية (وينو عسلي). وكانت إنصاف قد قدمت الأسبوع الماضي أغنية (أنا ليك أم) من كلمات وألحان إخلاص التوم، وبحسب صحيفة آخر لحظة، من المتوقع أن تقدم إنصاف هذه الأغنيات هدية لجمهورها بمناسبة العيد.

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