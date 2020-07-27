إرتفاع كبير و فوضى في أسعار السلع

الخليج 365 :

تشهد أسواق الخرطوم ارتفاعاً في أسعار كافة السلع، حيث أكد التاجر حامد علي ارتفاع السكر زنة (5) كيلو إلى (375) جنيهاً ولتر الزيت لحوالي (250) جنيهاً ورطل الشاي (320) جنيهاً وكيلو اللبن (850) جنيهاً ورطل البن لـ(220) جنيهاً وبلغ سعر كل من المكرونة والشعيرية (50) جنيهاً وكيلو العدس بلغ (180) جنيهاً وكيلو الأرز (100) جنيه وعلبة الصلصة وصل سعرها إلى (100) جنيه. وارتفعت أسعار البطاطس من (70) جنيهاً للكيلو إلى (90) جنيهاً وكيلو الطماطم من (100) جنيه إلى (150) جنيهاً والخيار من (١٠٠) جنيه إلى (160) جنيهاً وربطة الرجلة والملوخية ارتفعت من (20) جنيهاً إلى (25) جنيهاً وكيلو الليمون من (100) جنيه إلى (160) جنيهاً واستقر كيلو الباذنجان في (50) جنيهاً وارتفع كيلو الجزر من (60) جنيهاً إلى (80) جنيهاً والفلفلية انخفض من (169) جنيهاً إلى (100) جنيه والقرع ارتفع من (60) جنيهاً إلى (80) جنيهاً والبامبي بحوالي (60) جنيهاً، وشهدت الكوسة ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع من (80) جنيهاً للكيلو إلى (160) جنيهاً والبصل الأبيض من (60) جنيهاً إلى (80) جنيهاً، وقال عثمان إن فترة الحظر لم تتسبب في ارتفاع الأسعار وإنما الارتفاع جاء وفقاً للزيادة في أسعار الوقود، حيث كشف عن ارتفاع أسعار الترحيل من (150) جنيهاً إلى (400) جنيه.

في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من المواطنين من هذا الارتفاع الذي وصفوه بالفاحش وغير المتناسب مع الدخل الشهري واليومي لهم، واتهموا الحكومة بعدم الاهتمام بقضايا معاش الناس وانصرافها لقضايا أخرى، وأشار المواطن يوسف إلى أن المواكب الأخيرة لتحسين معاش الناس لم تثمر ولم تثر اهتمام رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن التغيير الذي أجراه في الحكومة لم يكن إلا تغييراً لأشخاص، مطالباً الحكومة بضرورة كبح الأسعار وتوفير منافذ ثابتة للبيع المخفض.