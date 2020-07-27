إرتفاع وارد الأضاحي لـ ١٥٠ الف رأس لسوق قندهار

الخليج 365 : ارتفع وارد الخراف الى سوق قندهار للمواشي لأكثر من ١٥٠ الف رأس.

وقال عضو شعبة تجار الماشية بقندهار، لـ(السوداني) إن وارد الخراف مستمر للسوق، والموجود حاليا يتجاوز ١٥٠ الف رأس ، ولايزال العدد في ازدياد ، موضحا ارتفاع الأسعار رغم ازدياد الوارد وكثرة العرض . تفاصيل ص مال واعمال

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