الدولار يواصل تراجعه بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توالى تراجع العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي بالخرطوم نتيجة لضعف الطلب ووفرة العرض.

وقال متعاملون بالسوق لـ(السوداني) إن سعر شراء الدولار تراجع لـ(140) جنيه بدل اعن (141,5) جنيه اما سعر البيع (141) جنيه بدلا عن (142) . تفاصيل ص مال واعمال.

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