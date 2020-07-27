تجمع الأجسام المطلبية (تام) يدعو إلى هيكلة “الحرية والتغيير”

أعلن تجمع الأجسام المطلبية (تام)، ترحيبه بدعوة تجمع المهنيين لضرورة عقد مؤتمر عاجل لقوى الحرية والتغيير، وأوضح أن ذلك من منطلقات صحة الغرض وتوافقه مع ما ظلل ينادي به التجمع منذ سقوط النظام.

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وجدد تجمع الأجسام المطلبية في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، دعوته بضرورة إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير وتوسيع المشاركة، بحيث تضم كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وضرورة ترقية وتطوير الإعلان نفسه لتحقيق المواكبة لمعطيات الراهن السياسي.

واعتبر التجمع أن غياب الإرادة فقط هو السبب في أن يستمر الحال على ما هو عليه، أو أن الجميع يعمل بتكتيك واحد هو “لا ترفض ولا تنفذ”، وقال: “هذا ما جعل كل أطروحات الإصلاح والتمتين والتعزيز لأداء قوى الحرية والتغيير معلقة دون البت فيها بإجراء خطوات عملية”.. وأضاف: “عليه، كان طرحنا لعقد مؤتمر خاص لقوى الحرية والتغيير يشمل جميع المكونات الثورية، ويقوم على مبدأ المكاشفة والتقييم الجاد والتفاكر للخروج برؤية سياسية مشتركة تحدد فيها الأهداف المشتركة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)