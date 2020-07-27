هاجر كباشي تكشف أسرار الغربة

تطل بعد غياب عن الشاشة الزرقاء الفنانة هاجر كباشي في فترة مفتوحة أيام العيد تحكي فيها عن تجربتها مع الغربة في أستراليا، وأثرها على مسيرتها الفنية.

بالإضافة إلى الحديث عن مشاريعها الفنية القادمة، وستقدم هاجر في الحلقة باقة من الأغنيات الجديدة التي تقدم لأول مرة، إضافة إلى أشهر أغنياتها القديمة وأغنيات التراث.

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يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن هاجر كباشي ظلت في حالة نشاط فني متواصل منذ وصولها للبلاد في فبراير الماضي، حيث غنت لجمهورها في ساحة المطار وشاركت بعد ذلك في إحياء العديد من الحفلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)