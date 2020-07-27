تومات مدني.. العيد في فضائية الهلال

تشارك تومات مدني صفاء ومروة عمر في حلقة بقناة الهلال الفضائية تتناول ظاهرة (التيمان) في الساحة الغنائية، حيث تجمع الحلقة بعدد من التوائم الفنانين للحديث عن الظاهرة وأسرار التجربة.

Advertisements

تومات مدني كتبن على صفحتهن بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (ترقبونا أيام العيد السعيد) مع عبارات الشكر للمدير العام لقناة الهلال فاطمة الصادق التي وصفنها بحسب صحيفة آخر لحظة، بالقيادية المتميزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)