البوشي ولينا الشيخ في (نساء الثورة)

تجمع الفضائية السودانية أيام العيد مجموعة من وزيرات الفترة الانتقالية في حوش التلفزيون، حيث يستضيف في سهرة (نساء ما بعد الثورة) الوزيرة ولاء البوشي والوزيرة لينا الشيخ في حديث عن دور المرأة السودانية في ثورة ديسمبر المجيدة ودعمها للثوار ومواقفها البطولية لا سيما الحديث عن دورها في إحداث تغيرات جذرية في تاريخ السودان بمراحله المختلفة.

كما تناقش السهرة بحسب صحيفة آخر لحظة، الأغباء السياسية الملقاة على عاتق وزراء الفترة الانتقالية.

Advertisements

السهرة من إعداد عبد المنعم عبد الله وعمر معني، وفي التقديم إيمان أحمد دفع الله وفي الإخراج هاشم علي والتماري عوض التماري ومن إنتاج سوسن عيدروس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)