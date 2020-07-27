أسر ضباط (28) رمضان تطالب بفحص الـ (DNA) لجثث أبنائهم

خبر العثور على مقبرة شهداء “28” رمضان الذين اعدمهم النظام السابق بالرصاص ودفن البعض منهم احياء بمقبرة جماعية في الخلاء ليظل مكان دفنهم مجهولا الا ان عثر على المقبرة وكان سائق القريدر قد اوضح بانه قد قام بحفر المقبرة ولم يكن يعلم بالسبب وبعد قتلهم بالرصاص طلب منه شخص يرتدي جلابية وعمامة بان يقوم بردم المقبرة الا انه تردد ليهدده بانه سوف يدفنه معهم اذا لم يقم بذلك.

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وتابع اكثر من ثمانية عشرين مختصا في استخراج الجثامين وطالبت اسرهم باجراء فحص الـ (DNA) باخذ عينات من العظام والشعر الذي لم يتحلل واخذ عينات من الأسر حتى يتمكنوا من معرفة كل أسرة لابناء المعذور ويولي النائب العام مولانا السر الحبر اهتماماً بالغاء بهذه الجريمة والقاء القبض على كل من شارك في هذه المجزرة التي حدثت بحسب صحيفة الدار، قبل ثلاثون عام حيث قام الضباط بعد قيام الانقاذ بحركة تصحيح بعد ان علموا بان وراء انقلاب الانقاذ الجبهة الاسلامية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)