لص الأواني المنزلية في قبضة شعبة مباحث ام درمان شمال

التاريخ: 27-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة قام تاجر بحي المسالمة الام درماني بتدوين بلاغ تحت المادة “174” بقسم شرطة ام درمان شمال، ويفيد في بلاغه بان محله قد تعرض لعملية كسر مما ادى لسرقة اواني منزلية بقيمة 350 ألف جنيه. Advertisements على الفور امر العقيد محمد المرتضى رئيس قسم شرطة ام درمان شمال بتكوين تيم المباحث والتحرك الفوري بجمع المعلومات والغاء القبض على المتهم واعادة المسروقات، وحسب التوجيهات تحرك تيم المباحث بقسم شرطة ام درمان شمال وانتشروا افراد الشعبة في سوق ام درمان للتحريات الدقيقة والوصول والقبض على المتهم. تمكنت شعبة مباحث ام درمان شمال بحسب صحيفة الدار من القبض على المتهم وبحوزته الاواني المنزلية المسروقة وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة “174” السرقة، واودع بالحراسة لاجراء التحريات وتقديمه للعدالة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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