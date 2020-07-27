مصرع امرأة اربعينية بعد سقوطها من عمارة بالرياض

التاريخ: 27-يوليو-2020
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استقبلت مشرحة بشائر بالخرطوم جثة لامرأة في العقد الرابع من عمرها وذلك بعد سقوطها من عمارة بضاحية الرياض بالخرطوم حيث عقب وقوع الحادث وصل بلاغ للشرطة وتحرك تيم الى مكان الحادث برفقة شرطة مسرح الجريمة لعمل الاجراءات القانونية والفنية اللازمة.
وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي بحسب صحيفة الدار اخذت الجثة للمشرحة دون بلاغ بالحادثة بقسم شرطة دائرة الاختصاص وما زال التحري مستمرا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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