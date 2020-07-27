مصرع امرأة اربعينية بعد سقوطها من عمارة بالرياض

التاريخ: 27-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة استقبلت مشرحة بشائر بالخرطوم جثة لامرأة في العقد الرابع من عمرها وذلك بعد سقوطها من عمارة بضاحية الرياض بالخرطوم حيث عقب وقوع الحادث وصل بلاغ للشرطة وتحرك تيم الى مكان الحادث برفقة شرطة مسرح الجريمة لعمل الاجراءات القانونية والفنية اللازمة. Advertisements وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي بحسب صحيفة الدار اخذت الجثة للمشرحة دون بلاغ بالحادثة بقسم شرطة دائرة الاختصاص وما زال التحري مستمرا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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