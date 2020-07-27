الشرطة تحقق في حادثة مقتل امرأة باكثر من اربع طعنات بسوبا

التاريخ: 27-يوليو-2020
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تحقق شرطة سوبا في البلاغ المفتوح تحت طائلة المادة “130” من القانون الجنائي وذلك على إثر تلقيها بلاغ بمقتل امرأة لاكثر من اربع طعنات فاتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية اللازمة وقام تيم بمسرح الحادث بالعمل الفني من تصوير وتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.
وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي اخذت الجثة لمشرحة بشائر بالخرطوم لمعرفة اسباب الوفاة، كما باشرت الشرطة بحسب صحيفة الدار الكشف على ملابسات الجريمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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