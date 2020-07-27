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الشرطة تحقق في حادثة مقتل امرأة باكثر من اربع طعنات بسوبا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 27-يوليو-2020

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الشرطة تحقق في حادثة مقتل امرأة باكثر من اربع طعنات بسوبا

تحقق شرطة سوبا في البلاغ المفتوح تحت طائلة المادة “130” من القانون الجنائي وذلك على إثر تلقيها بلاغ بمقتل امرأة لاكثر من اربع طعنات فاتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية اللازمة وقام تيم بمسرح الحادث بالعمل الفني من تصوير وتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.

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وبامر من النيابة والاورنيك الجنائي اخذت الجثة لمشرحة بشائر بالخرطوم لمعرفة اسباب الوفاة، كما باشرت الشرطة بحسب صحيفة الدار الكشف على ملابسات الجريمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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