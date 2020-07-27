الداخلية: النظام البائد منح الجنسية لاكثر من 100 أجنبي لم تطأ أقدامهم السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت وزارة الداخلية إجراءات منح الجنسية لـ”101″ أجنبي تمّت الموافقة على منحهم الجنسية بالتجنّس من قبل النظام السابق، حيث لم تكتمل إجراءات منحهم الجنسية بسبب اندلاع الثورة.

وأوضح وزير الداخلية الطريفي إدريس في تصريحات لصحيفة التيّار الصادرة ”الأحد” أنّ وزارته أسقطت الجنسية بالتجنّس عنهم وإلغاء قرار منحهم.

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وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية قرارًا بحظر مؤقت لأغراض المراجعة للأرقام الوطنية ووقف تجديد جوازات سفر السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنيس منذ الاول من يناير 2014 وحتى 11 أبريل 2019م ووقف كافة المعاملات الهجرية لحين مراجعة السلطات المختصة .

ودعت الداخلية في بيان لها من يشملهم القرار مراجعة الادارة العامة للسجل المدني “دائرة الهوية والتسجيل” إعتبارًا من الخميس 13 اغسطس 2020 اما بالنسبة للمتواجدين خارج السودان وشملهم القرار، عليهم مراجعة مكاتب الجوازات بالسفارات السودانية بمحل اقامتهم .