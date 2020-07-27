خبير عسكري : شركات الجيش مكشوفة وتعمل تحت رقابة وزارة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار العميد د. الفاتح عوض عبد الله، دور الشركة الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة، في زيادة الناتج القومي، وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

وكشف في برنامج (لقاء خاص) بقناة النيل الأزرق، عن خطة الشركة التي تتبع للقوات المسلحة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مشروع زادي (1) بولاية نهر النيل، كما تخطط أيضا لمشروع تطوير الحظائر، ونوه لوجود شراكات مع القطاع الخاص وسعيها للتوسع الإقليمي لسد حاجة دول الجوار.

وأضاف بأن الشركة تهدف للإنتاج العريض بمواصفات وجودة عالية، وكشف عن صندوق دوار برعاية وزارة المالية، يستهدف إنتاج (18) مليون شتلة، ومليون بيضة في اليوم، و(250) مليون فرخة، بجانب (200) ألف طن من اللحوم المعدة للتصدير، ونوه لوجود نظم حوكمة كبيرة بالشركة، كما تقوم بتسديد كافة التزاماتها تجاه الدولة، وتعمل على زيادة عرض السلع، وتقليل الأسعار، وأكد دور الشركة في بناء الطرق المسفلتة والتي تجاوزت (2000) كيلو متر بولايات البلاد المختلفة.

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من جانبه، أكد الخبير العسكري اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب، أن هيئة الصناعات الدفاعية وشركات القوات المسلحة مفتوحة ومكشوفة وتعمل تحت رقابة وزارة المالية وتستفيد من إيراداتها، وهي شريكة في دعم الاقتصاد.

وقال إن وجود شركات ومؤسسات تتبع للقوات المسلحة أمر معمول به في كثير من الدول بهدف خدمة القوات المسلحة والمواطنين وليس تحقيق الأرباح، واعتبر أن خبرة القوات المسلحة في تنفيذ المهام الإستراتيجية توهلها لخدمة الاقتصاد والدولة.

وأوضح أن التفكير في تطوير القوات المسلحة واستخدام التقانة، بدأ بإنشاء أكاديمية كرري، ثم شركة صافات لصناعة الطائرات، ثم جاءت الطفرة الكبرى بشركة جياد للحديد والصلب وصناعة السيارات والمعدات الطبية، وأشار لدعم هيئة الصناعات الدفاعية للقطاع الصحي بالمعقمات ووسائل الحماية الطبية، لمواجهة جائحة (كورونا).