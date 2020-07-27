مقتل 60 شخصا على الأقل في هجوم بدارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة 60 آخرين، إثر هجوم شنه نحو 500 مسلح ليلة السبت الأحد على قرية مستيري الواقعة على مسافة 48 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. من جانبها، أكدت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك أن الخرطوم تعتزم إرسال قوات أمنية إلى إقليم دارفور المضطرب “لحماية المدنيين والموسم الزراعي”. فرانس 24

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