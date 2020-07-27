الصحة: تسجيل 39 اصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 3 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 34 إصابة و اصابتين في كل من الجزيرة ونهر النيل واصابة واحدة في القضارف

اما الوفيات فقد سجلت حالتين في الخرطوم وحالة واحدة في كسلا

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 11424 اصابة متضمنة 720 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 8163 اصابة تليها 1078 اصابة ولاية الجزيرة

ثم 262 اصابة ولاية القضارف و 197 اصابة ولاية سنار و177 اصابة النيل الأبيض و 255 اصابة البحر الاحمر واشارت الوزارة الي تماثل 49 حالة للشفاة منها 23 حالة في الخرطوم و8 حالات في كل من الجزيرة ونهر النيل و3 حالات في النيل الابيض وحالة واحدة في شمال دارفور

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 5939 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

وكان اجمالي العينات المفحوصة 395 عينة و 394 عينة اجمالي العينات المفحوصة لأول مرة و 39 عينة اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 9.9 %

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