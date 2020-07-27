لجنة الخبراء الاقتصاديين بـ”قحت” توصي بتغيير العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفعت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير، بمذكرة لوزير المالية د. هبة محمد علي، تضمّنت خُططاً مرحلية لمعالجة الاقتصاد.

وتضمّنت المذكرة التي تحصّلت عليها (السياسي)، توصية بتغيير العملة، وفق خطة تحافظ على القسم الأكبر من الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي، وإلغاء برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السوداني ومتطلباته، وإقامة العلاقة مع المؤسسات الدولية على أسس جديدة تراعي حق السودانيين في إدارة اقتصادهم الوطني، بجانب إلغاء برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر واستبداله بدعم المناطق الأقل نمواً وفي التنمية الريفية.

وأوصت لجنة الخبراء بحسب المذكرة بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاعات الاقتصادية التي كانت خارج المظلة، وطالبت بعدم اللجوء لتعويم سعر صرف العملة الوطنية أو مجاراة السوق المُوازي، بجانب إخراج شركات التصدير والاستيراد التي تتلاعب بحصائل الصادر من التجارة في السلع الأساسية واستبدالها بالشركات الحكومية، فضلاً عن إصدار التشريعات اللازمة لمُحاربة تجارة العملة في السوق المُوازي وتطبيقها بصرامة.

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