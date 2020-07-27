المؤتمر السوداني يدافع عن (قحت).. التزمت بالمبادئ المتفق عليها في تعيين الولاة المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دافع عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر نور الدين عن طريقة قوى الحرية والتغيير في اختيار الولاة وفند في الوقت ذاته ما أثير حول أن تعيين الولاة المدنيين تم بموجب محاصصات حزبية .
وأكد في حوار مع ( الجريدة ) ينشر لاحقاً ، أن قوى الحرية والتغيير التزمت بكل المبادئ المتفق عليها في تعيين الولاة المدنيين ، وأوضح نور الدين أن بعض الولايات وضعت لها معايير محددة أبرزها الكشف عن سيرة الوالي الذاتية ومن ثم إرسالها للمجلس المركزي لقوى التغيير وبدوره دفع بها إلى رئيس الوزراء حيث قام بالتعديلات اللازمة وفحصها وبعدها تم اختيار الولاة .
ووصف بابكر خطوة تعيين الولاة المدنيين بأنها خطوة للإمام في مسيرة الثورة ، مؤكداً أن غياب الولاة المدنيين طيلة هذه الفترة كان سبباً في الاعتصامات والتوترات الامنية التي شهدتها عدد من الولايات ، وأردف باعلان الولاة المدنيين ستصل للولايات وسيشعر المواطنين فيها بالتغيير فضلاً عن أن وجودهم سيساهم في تحسين الأداء الحكومي المتمثل في الخدمات لجهة أن الولاة المدنيين لديهم القدرة على حل المشاكل بخلاف الولاة العسكريين والذين كانت مهامهم تتركز على الجوانب الأمنية أكثر من الأوضاع المعيشية .
وتوقع نور الدين أن يبذل الولاة المدنيين مجهودات كبيرة في تحسين معاش الناس وتوفير احتياجاتهم الضرورية .
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