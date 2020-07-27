صراع أوروبي وإفريقي.. من يرأس البعثة السياسة الأممية “يونيتامس”؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طفح على السطح من جديد صراع دبلوماسي ذو طابع أوروبي وإفريقي بعد قرار مجلس الأمن رقم 2524 والخاص بأنشاء البعثة السياسية الأممية “يونيتامس” حسب طلب رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لتقديم المساعدة الفنية للحكومة الإنتقالية وبناء السلام المنتظر توقيعه في جوبا حول من يترأس البعثة في السودان دون مراعاة للسيادة الوطنية. وكان من أبرز المرشحين إلى منصب رئاسة البعثة السياسية الأممية بالسودان “يونتيامس” الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليارد بدعم من فرنسا وألمانيا والدبلوماسي الأفريقي نيكولاس هايسوم المبعوث لخاص للأمم المتحدة في السودان من جنوب افريقيا بدعم من الدول الأفريقية وبعض الدول العربية لأنه ملم بالشان السوداني وخاصة مفاوضات السلام بين حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان في كينيا. ويميل حمدوك بحسب الخبراء إلى الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليارد رغم عدم موافقة بعض أعضاء المجلس السيادي من العسكريين عليه وهو الصراع الذي كان خفياً قبل أن يصل إلى كثير من وسائل الاعلام في الأيام الماضية.

ويعتقد الخبير في الدراسات الأستراتيجية دكتور عبدالمجيد أبوماجدة أن تحفظ بعض أعضاء من المجلس السيادي من العسكريين على ترشيح الدبلوماسي الفرنسي جان بليارد واعتراض كل من روسيا والصين ترشيح الدبلوماسي الفرنسي سيحول الصراع في رئاسة البعثة السياسية إلي صراع جديد قد يدفع الدبلوماسي الأفريقي نيكولاس هايسوم لتولي رئاسة البعثة السياسية في ظل المعطيات الجديدة .

يذكر ان مجلة “فورين بوليسي” التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أشارت يوم الأربعاء الماضي ان روسيا والصين اعترضت إلى تعين جان بليارد علي الرغم من الدعم الذي ابداه حمدوك بتولي البعثة السياسية.