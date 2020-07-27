مجلس الأمن والدفاع يؤكد التمسك بفرض هيبة الدولة عبر استخدام القوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، التمسك بفرض هيبة الدولة عبر استخدام القوة اللازمة قانوناَ لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن والدفاع عقده الاحد بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وبحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، استعرض خلاله الموقف الأمني وتداول حول التحديات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.
وقال الفريق أول شرطة الطريفي الصديق وزير الداخلية، مقرر المجلس في بيان صحفي أن الاجتماع أكد حفظ الحقوق الدستورية في الممارسة السلمية وفق متطلبات المرحلة الديمقراطية، وفق وكالة أنباء السودان “سونا”.
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