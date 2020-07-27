القبض على إبراهيم أحمد عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م نهار أمس، القبض على القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، رئيس البرلمان البائد إبراهيم أحمد عمر، وحقّقت معه في عدد من القضايا.

وقال إعلام اللجنة في تعميم صحفي أمس، إن عمر قام بأفعال موجبة للتحقيق والعقوبة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م. الصيحة

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