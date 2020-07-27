لنمنع اطفالنا من الجوع القاتل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خبر مر على الناس ولم يكترثوا له كثيرا مع انه جدير بالتوقف عنده والاهتمام به ، الا وهو ماتناقلته المواقع الاخبارية قبل ثلاثة أيام وورد فى العديد من الصحف حول تحذير الامم المتحدة من وقوع اكثر من مليون طفل سوداني تحت خطر الجوع خلال الفترة القادمة وذلك بسبب ما اصاب العالم من تاثيرات وتبعات جائحة كورونا 19 التي ضربت دول العالم ومن بينها السودان.

وقال تقرير الامم المتحدة انه استناداً الى دراسة نفذتها منظمة الامم المتحدة لانقاذ الطفولة (يونيسف) فان حوالى 1.1 مليون طفل في السودان يعانون من” الجوع الشديد “في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية التي تواجه السودان في السنوات الاخيرة.

ووفقا للتقرير الذي صدر حديثًا عن اليونيسف والذي استند إلى أحدث تصنيف متكامل لمرحلة الأمن الغذائي فقد تضاعف عدد الأطفال الذين يحصلون على الحد الادني من الغذاء بدرجة – مستوى الطوارئ ومرحلة الأمن الغذائي قبل المجاعة- منذ عام 2019. وعزا هذا الوضع لاسباب متعددة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والتضخم ،وفقدان الوظائف الذي تفاقم بسبب الكرونا إجمالاً.

ووفقا لذات التقرير فان أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال، وفقًا لتقديرات اليونيسف.

واضاف التقرير ان الدراسة وجدت ان بالسودان أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم ولم يتحسن الوضع خلال الثلاثين سنة الماضية حيث يعاني أكثر من 38 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم) قصر الذي لا يتناسب والعمر) وان 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت المنظمة ان هذا الوضع يتطلب يتطلب زيادة عاجلة في العمليات الإنسانية واشارت الى ان حكومة السودان الانتقالية شرعت الان في انفاذ برنامج دعم الأسرة بمساعدة من برنامج الأغذية العالمي للتخفيف من أثر المضاعفات ذات الصلة بكرونا 19 على الأسر الضعيفة

اننا فى هذا الوضع الصعب الذى يمر به أطفال السودان نتمنى على الحكومة الانتقالية ان تعمل بجدية على توظيف كل امكانات متاحة من اجل معالجة هذه الازمة الإنسانية التى ستكون اثارها صعبة على البلد ككل.

ولابد ان تعرف الحكومة انها مطالبة بالتصدى

لهذه الازمة ومعالجتها وإن لا تجعل اولية تتقدم على هذا الموضوع فى المعالجة فهذه مهمة عاجلة لاتتحمل التأخير .

وعلى حكومتنا ان تمنع تأثر اطفالنا بالجوع ، وتستطيع لو اتجهت لعلاج هذه المشكلة ان تعالجها ولو بشئ من الصعوبة وتجنب البلد كارثة كبيرة يمكن ان تقع لاقدر الله ، وهذا امر مطلوب منها وعليها العمل لاجل الوصول الى حل له فورا ولا تتاخر فى ذلك.