دخل يومه الخامس.. اعتصام العالقين بسلطة الطيران المدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دخل اعتصام العالقين بسلطة الطيران المدني المفتوح بمباني رئاسة السلطة يومه الخامس احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار المجلس العسكري الذي قضى بارجاعهم إلى العمل منذ يناير في العام الماضي.

وقال رئيس لجنة العالقين بسلطة الطيران المدني صلاح نور الهدى لـ(الجريدة) :تفاجأنا بصدور قرار آخر في التاسع عشر من أغسطس من العام الماضي فيه إشارة واضحة لاستيعاب العالقين بشركة مطارات السودان القابضة بدلا عن سلطة الطيران المدني علما بأن سلطة الطيران المدني تقع تحت مظلة قانون الخدمة المدنية القومية والشركة القابضة لمطارات السودان تحت مظلة قانون الشركات للعام 2015م مما أدى لتأخير إجراءات تسكيننا بسلطة الطيران المدني.

وأكد أن ادارة السلطة لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية والإدارية مما دفعهم للاعتصام داخل مباني سلطة الطيران المدني لتصحيح أوضاعهم الادارية والمالية، وهدد باستمرار الاعتصام حتي تتحقق مطالبهم المتمثلة في تسكينهم وصرف مستحقاتهم المالية.