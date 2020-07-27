الهلال مهدد بأن يلعب مبارياته الإفريقية خارج السودان

الخليج 365 : اصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الأحد 26 يوليو 17 معيارا أو إشتراطا للإستادات للمنتخبات والأندية منها 13 معيارا إجباريا و4 معايير ثانوية أبرز الإشتراطات الإجبارية إضاءة بقدرة لا تقل عن 1200 لوكاسأرضية عالية الجودة …غرف لاعبين نظيفه .

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