زراعة 80 الف فدان بمحلية ودالماحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مصطفي محمد الفكي المدير التنفيذي لمحلية ود الماحي بولاية النيل الازرق أنه تمت زراعة مساحة 80 ألف فدان من المساحة المستهدفة للموسم الزراعي الحالي بجانب المشاريع الزراعية الاخرى بالمحلية.

واوضح الفكي في تصريح (لسونا) بان المزارعين يحتاجون لتوفير التمويل الأصغر وخاصة التمويل الزراعي في الوقت المناسب حتي يتمكنوا من الاستعداد المبكر مشيرا الى أن الجازولين في هذا الموسم شهد زيادة مقدرة بواسطة جهود وزير الانتاج المكلف ونالت محلية ودالماحي حصة اضافية بلغت 5 آلاف جالون وتم التوزيع بصورة شفافة جدا بالتعاون مع لجان المقاومة ضمانا لوصول الجازولين للمزارعين الحقيقيين وأشار الى أن كمية التقاوى لهذا العام أقل من الطلب .

وفي جانب حماية الموسم الزراعي قال إن لجنة الامن على مستوى المحلية وضعت خطة تامين متكاملة لحماية الموسم والتوقعات تبشر بتميز الموسم خاصة وان تاسيس المحاصيل تم بصورة جيدة .

واضاف المهندس زراعي حسن جعفر مدير الادارة الزراعية بالانابة ان المحلية اكملت ترتيبات الموسم الزراعي مبكرا وقال ان هنالك زيادة مقدرة في المساحات الزراعية بالتركيز على استخدام الحزم التقانية حسب امكانيات المزارعين مضيفاً أن الادارة الزراعية تشرف على كافة العمليات الحقلية بهدف انجاح الموسم الزراعي