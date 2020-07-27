غضب في الشارع السوداني بسبب (خراف الأضاحي)

الخليج 365 :

كشفت جولة اليوم عن إرتفاع أسعار خراف الأضاحي الذي جاء نتيجة لارتفاع أسعار الاعلاف بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الترحيل و حسب ماذكر بعض التجار. حيث قال التاجر محمد فارس أن أسعار الخراف شهدت زيادات عاليه هذا العام بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل، مضيفاً أن الاسابيع الفائتة شهدت ركود وضعف في القوة الشرائية ولكن هذه الأيام تشهد الاسواق نشاط ملحوظ من قبل المواطنين على الرغم من ارتفاع الاسعار وارجع السبب إلى خوف المواطن من زيادة الأسعار في الأيام الاخيرة المقبلة.

ومن جانبه أشار التاجر (أحمد علي)، أن إقبال المواطنين على الشراء هذه الأيام تشهد حالة تزايد ملحوظة على الرغم من ارتفاع الأسعار ،مشيراً إلى أن أسعار الخراف تتراوح مابين(11 إلى 15)ألف جنيه للخروف( القشاشي) أما الخروف الدعول يتراوح سعره مابين(20إلى23) ألف جنيه.

وفي ذات السياق قال المواطن (محمد علي)، بسبب ارتفاع أسعار الخراف العديد من المواطنين لن يستطيعو أن يضحو هذا العام، وذلك لعدم توفر الدخل الكافي بسبب جائحة كورونا التي عملت على توقف حال الكثير من المواطنين،وأضاف محمد علي، قائلا: (راعو لي ظروف الناس الماشغاله ورخصو الخرفان شويه عشان نقدر نضحي معاكم ونفرح أولادنا).