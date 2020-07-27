البنك المركزي : خروج أكثر من (50)% من الصرافات الآلية عن الخدمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدير عام شركة الخدمات المصرفية، التابعة للبنك المركزي، عمر حسن عمرابي، عن خروج أكثر من 50% من الصرافات الآلية عن الخدمة، وقال إن الصرافات الآلية التي تعمل حالياً تبلغ (750) صرافاً من جملة (1500).

وأكد عمرابي لـ(السياسي) عدم وجود أي إشكاليات فنية في الصرافات، وعزا خروج تلك الصرافات عن الخدمة لأسباب تتمثل في القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم تغذيتها بالأموال بصورة منتظمة وسريعة من قبل المصارف.

وطالب عمرابي البنك المركزي بفرض غرامات مالية على المصارف التي لا تلتزم بتغذية الصرافات الآلية، ودعا إلى زيادة سقف السحب اليومي من ألفي جنيه إلى (5) آلاف جنيه.