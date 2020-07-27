إقتصادي يقدم مقترح لإعادة إحياء البنك الصناعي السوداني

الخليج 365 :
اكد محمد سعيد علي الخبير الاقتصادي الأمين العام المساعد الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اهمية تدخل جهة مركزية ذات مقدرة فنية لتحريك الاستثمارات الصناعية لتغطية احتياجات البلاد من الانتاج الذى يعتمد معظمه على مواد اولية زراعية
وأوضح في تصريح لوكالة الانباء “سونا” ان زيادة الانتاج والتصدير يساهمان فى تثبيت سعر صرف العملة الوطنية والحد من استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة مشيرا الى ضرورة توجيه فائض الانتاج الصناعى نحو الصادر.
واشار الى اهمية وضع تصور لتكون وزارة الصناعة منفصلة على ان يكون ساعدها الفني مركز البحوث والاستشارات الصناعية .
وتقدم بمقترح لاعادة احياء البنك الصناعى السوداني وبنفس المهام التى انشيء من اجلها فى مننتصف الستينات من القرن الماضي ليكون بنكا تجاريا وان يكون تحت اشراف وزير الصناعة ليكون احد ادوات الوزارة لتنفيذ سياسات الدولة فى المجال الصناعي .
ودعا الخبير الاقتصادي الى اهمية خلق المناح الملائم للاستمرار فى الاستثمارات الصناعية.
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