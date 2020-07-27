إقتصادي يحذّر من إستمرار الحكومة في الإستدانة لتغطية العجز

الخليج 365 : إنتقد عدد من الخبراء الإقتصاديين منهج وزارة المالية في الإستدانة من بنك السودان لتغطية العجز في الموازنة الذي تسببت فيه إجراءات جائحة كورونا وقرار وزير المالية بزيادة المرتبات دون الأخذ في الإعتبار نقص الإيرادات.

وابدى عدد من الخبراء دهشتهم من تصريح وزير المالية بتشغيل مطابع العملة باقصي طاقتها لطباعة العملة وتغطية نقص الموازنة مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس في زيادة نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار مما يفاقم من معاناة المواطن.

وقال الخبير الإقتصادي عالم عباس إن وزارة المالية إرتكبت خطأ جسيما بتعديلها للميزانيةورفعها للأجور من 131 مليار إلى 226 مليار دون أن يكون لها خطة بتوفير موارد حقيقية لتغطية هذه الزيادة وهي تستمر في الخطاء الان وتستدين 86 مليار جنيه لتغطية العجز في المرتبات ودعم الوقود والدقيق واشار إلى أن مخاطر الإستدانة من النظام المصرفي ستؤدي إلى مزيد من الهزات الإقتصادية وعدم الإستقرار والارتفاع الجنوني في أسعار السلع وطالب عباس الحكومة بالجؤ إلى خيارات افضل كالإعتماد على الضرائب تحسين أداء الشركات الحكومية والعمل على زيادات الإيرادات في القطاعات الاخرى مشيراً إلى أن أموال الإستدانة إذا كان لابد منها يجب أن توجه للمشاريع التنموية وليس لزيادة المرتبات حتي لا ترتفع نسبة التضخم إلى ارقام خيالية تعجل بالإنهيار التام للإقتصاد السوداني.

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