أنور قرقاش يختفي .. ومصادر تكشف المرض الخطير الذي أصابه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية عنّ إصابة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بسرطان القولون.

ونقل موقع “الخليج أونلاين”، عن مصدر -رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية-، أن غياب الوزير الإماراتي عن الظهور مؤخراً يعود لإصابته بالمرض العضال.

واختفى الوزير الإماراتي، منذ نحو ثلاثة أسابيع، وكان آخر ظهور له في 8 يوليو الحالي، حين شارك في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا.

وقال المعارض الإماراتي جاسم الشامسي، في تعليقه حول المرشح الأوفر حظاً لخلافة “قرقاش” على رأس وزارة الشؤون الخارجية في الإمارات، إن المنصب سيادي ولا يمكن اختيار شخص موجود من ضمن طاقم الوزارة على غرار الوكيل أو ما شابه ذلك.

وأوضح “الشامسي”، أن السيناريو الأقرب يدور حول إحضار شخص من خارج الوزارة، مؤكداً أن هذا يحدث بالتنسيق والتشاور بين إمارَتي أبوظبي ودبي، ويكون غالباً برضا بين الطرفين.

لكن المعارض الإماراتي استبعد، في الوقت ذاته، التخلي عن قرقاش بهذه السرعة، “حتى لو غاب عاماً”.

وأرجع ذلك لكون قرقاش “رجل أعمال كبير، ولديه شركات ومؤسسات”، مختتماً حديثه بالقول إنه “مهم بالنسبة لهم في هذا الحال”.

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