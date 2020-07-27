تهديد أمريكي بفرض عقوبات قاسية على حفتر لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن واشنطن قد تفرض عقوبات على اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود حملة ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب وراء التهديد الأمريكي، هو منع حفتر استئناف تصدير النفط من ليبيا، من الآبار الواقعة شرقي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم؛ إن “العقوبات المحتملة تأتي لردع تصرفات حفتر السخيفة”.

وقبل أيام، بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الخميس، مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها في البلاد.

وتغلق مليشيات حفتر منذ 17 كانون الثاني/ يناير 2020، موانئ وحقول النفط بالبلاد، بدعوى أن أموال بيعه “تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمول المجهود العسكري”.

وقدرت مؤسسة النفط الليبية حجم خسائر تراجع الإنتاج بأكثر من 7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما خلف قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

عربي21