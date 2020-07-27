إتحاد كرة القدم يُعيد فحص كورونا للأندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرّر اتحاد كرة القدم إعادة فحوصات اللاعبين الذين أخضعوا للفحص الأولي لوباء كورونا وثبتت إصابتهم به، وأخطرت أندية الهلال والمريخ وتوتي بأن الفحص الثاني سيتم خلال ساعاتٍ بمستشفى علياء التخصصي، وقال الاتحاد إنه أبلغ مسؤولي الأندية الثلاثة بأنّه على استعدادٍ لإعادة الفحوصات للتأكّد من فحوصات اللاعبين بشكلٍ نهائي.

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