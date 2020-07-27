شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شددت الهيئة القومية للطرق والجسور على أن أعمال التأهيل والصيانة الجارية بالشبكة القومية للطرق تنتظم كل الولايات بهدف المحافظة على مستوى أداء الطرق وتأمين السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، ورفعت الهيئة القومية للطرق والجسور وتيرة أعمالها عبر إدارة التأهيل والصيانة عادية ووقائية والاستجابة العاجلة لطوارئ الخريف.

وأكد مدير قطاع كردفان بالهيئة مهندس الشاذلي محمود بأن أعمال الصيانة بطريق الأبيض الخوي النهود بطول 207 كلم، مشيراً إلى أعمال الصيانة المتسارعة في المنطقة بين الخوي النهود عند الكيلو 160 الأكثر ضررًا بالطريق، وتتم به أعمال وتغطية سطح الطريق بطبقات تسوية أسفلتية جديدة، وإعادة إلانشاء تبعاً لحالة الرصف، مشيراً لأهمية الطريق الذي يربط مدن كردفان الكبرى بولايات دارفور ودول الجوار الأفريقي مروراً بدولة تشاد ودول غرب أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ أعمال الصيانة بطريق النهود ــ الخوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.