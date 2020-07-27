تدوين (75) بلاغ تعدي على منشآت الري بمشروع الجزيرة

أكدت إدارة عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية إنسياب المياه بالمشاريع القومية الأربعة، (الجزيرة ،حلفا الجديدة ،السوكي والرهد) بصورة جيدة، وشكت من ارتفاع حجم التعدي على الأبواب والمنظمات المائية، وأعلنت عن تدوين 75 بلاغ تعدي بمشروع الجزيرة معظمها في جنوب الجزيرة.

وناقش الاجتماع الدوري الذي عُقد “إسفيريا”، برئاسة وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن، أمس، مع الإدارت برئاسة الوزارة بود مدني تقرير حول سير العمل في الموسم الصيفي وإنسياب المياه في المشاريع القومية الأربعة. وأعلن مدير عمليات ري المشاريع، المهندس محمد زين العابدين أن عمليات الري بمشاريع الرهد والسوكي وحلفا الجديدة تسير بشكل جيد، وأكد اكتمال ري مساحة 89 ألف فدان بحلفا الجديدة من المساحة المستهدفة البالغة 132 ألف فدان، و74 ألف فدان من المساحة المستهدفة في مشروع الرهد البالغة 78 ألف فدان بجانب إكتمال ري 20 ألف فدان في السوكي من مجمل 29 ألف فدان.

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بدوره قال مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء، المهندس محمد هارون، إن التعديات على الأبواب ومنظمات الري لاتزال مستمرة، وأشار إلى نزع 13 من الأبواب خلال الأسبوع الماضي من قبل مجهولين، بقسمي “عبد الماجد” و”القرشي”، وأكد بحسب صحيفة الجريدة، فتح بلاغات بنيابات الري الخاصة بذلك، وأعلن أن إدارته تمكنت من إعادة تركيب أبواب بديلة للمسروقة.

وفي ذات السياق أعلن مدير إدارة عمليات الري بالجزيرة والمناقل عبد السلام محمد صالح عن تدوين 75 بلاغ في قسمين فقط بجنوب الجزيرة، نتيجة التعدي على الأبواب بالقنوات المختلفة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)