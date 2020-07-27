التحقيق حول مقتل متاب ضرباً بسيف ببحري

التاريخ: 27-يوليو-2020
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تحقق شرطة قسم الدروشاب في البلاغ المدون تحت المادة “130” من القانون الجنائي القتل العمد والذي يواجه فيه الاتهام شاب في العقد الثاني من عمره قام بضرب احد اقربائه على يده بواسطة سيف مما ادى الى النزيف الحاد ووفاته بعد محاولة اسعافه.
وفور وقوع الجريمة تم ابلاغ الشرطة التي سارعت بحسب صحيفة الدار، الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث وتم القيام بالعمل الفني من الجثة من ناحية المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبواسطة اورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لاكمال الاجراءات ، كما دون بلاغ تحت طائلة القتل العمد ولا زال التحري مستمرا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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